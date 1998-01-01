نتنياهو : اعطيت امرا للمدفعية وسلاح الجو بمواصلة قصف غزة

القدس المحتلة / سما /

أعطى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اوامره لجيش الاحتلال بمواصلة العدوان على قطاع غزة .

وقال نتنياهو بعد جلسة مشاورات أمنية: " اصدرت تعليماتي للجيش وسلاح الجو والمدفعية بزيادة وتيرة استهدافات قطاع غزة، وزيادة حجم قوات المدرعات "لواء7" على الحدود مع القطاع.

وتابع قائلا": ..وحماس ليست مسؤولة عن هجماتها فحسب، بل عن هجمات الجهاد الإسلامي أيضًا، وهي تدفع لها. سنواصل العمل لاستعادة الأمن لسكان الجنوب ".

و يترأس نتنياهو جلسةً خاصةً للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية لبحث التصعيد الأمني مع قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن نتنياهو أجرى مشاورات مطولة بهذا الخصوص مع رؤساء الدوائر الأمنية في مقر وزارة الحرب بتل أبيب.