  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو : اعطيت امرا للمدفعية وسلاح الجو بمواصلة قصف غزة

الأحد 05 مايو 2019 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : اعطيت امرا للمدفعية وسلاح الجو بمواصلة قصف غزة


القدس المحتلة / سما /

أعطى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اوامره لجيش الاحتلال بمواصلة العدوان على قطاع غزة .

وقال نتنياهو  بعد جلسة مشاورات أمنية: " اصدرت تعليماتي للجيش وسلاح الجو والمدفعية بزيادة وتيرة استهدافات قطاع غزة، وزيادة حجم قوات المدرعات "لواء7" على الحدود مع القطاع.

وتابع قائلا": ..وحماس ليست مسؤولة عن هجماتها فحسب، بل عن هجمات الجهاد الإسلامي أيضًا، وهي تدفع لها. سنواصل العمل لاستعادة الأمن لسكان الجنوب ".

و يترأس  نتنياهو جلسةً خاصةً للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية لبحث التصعيد الأمني مع قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن نتنياهو أجرى مشاورات مطولة بهذا الخصوص مع رؤساء الدوائر الأمنية في مقر وزارة الحرب بتل أبيب.

الأكثر قراءة اليوم

الاستخبارات الإسرائيلية متفاجئة من حجم رد المقاومة الفلسطينية

شاهد: سرايا القدس في رسالة مصورة: دائرة النار ستتسع

بالصور.. طائرات الاحتلال تدمر عمارة سكنية تضم "وكالة الاناضول" غرب مدينة غزة

الاحتلال: جولة التصعيد الحالية ستستمر لثلاثة ايام ونتنياهو يأمر بضربة قوية لغزة

المقاومة بغزة حاولت قنص ضابط إسرائيلي كبير أمس

محللون اسرائيليون: لا يوجد أي سيناريو مفاجئ أو خطير ومسألة ساعات أو ايام وتنتهي الاحداث في غزة

رغم الانكار الاسرائيلي: الأمم المتحدة تؤكد وجود اتصالات لوقف التصعيد في غزة

الأخبار الرئيسية

سنوار

مشاورات القاهرة: شخصية عسكرية رفيعة برفقة السنوار و تنصّل الاحتلال من تطبيق التفاهمات سبّب التصعيد

قصف

الاحتلال يواصل عدوانه لليوم الثاني.. 7 شهداء ومقتل مستوطن والمقاومة تطلق مئات الصواريخ

قصف

إسرائيل غير معنيّة بالانجرار إلى حرب الان في غزّة والحرب الكبيرة في الشهور القادمة

بالرغم من التصعيد: إسرائيل تضغط على قطر لإدخال الأموال" 30 مليون دولار" لحماس هذا اليوم

11

بالصور.. طائرات الاحتلال تدمر عمارة سكنية تضم "وكالة الاناضول" غرب مدينة غزة