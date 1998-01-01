بيت لحم: الاحتلال يخطر بهدم بركس وتغريم صاحبه ويصور منازل وأراضي في الولجة

بيت لحم / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم بركس لتربية الأغنام في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، وتغريم صاحبه ماليا، وصورت عددا من منازل المواطنين وأراض زراعية.

وأفاد الناشط الشبابي في الولجة إبراهيم عوض الله ، بأن قوات الاحتلال برفقة موظفين من بلدية الاحتلال في القدس اقتحمت منطقة خلة السمك، وسلمت المواطن عماد الدراس اخطارا بهدم بركس لتربية الأغنام؛ بحجة عدم الترخيص، كما قامت بتصوير مساحات من الأراضي الزراعية في المنطقة.

وأضاف عوض الله، ان الاخطار يتضمن انه سيترتب عليه إجراءات عقابية، مع إمكانية فرض غرامة مالية تتراوح ما بين 30 إلى 140 ألف شيقل .

وفي السياق، صورت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في حي عين الجوزة بالقرية.

يذكر أن الولجة تتعرض منذ فترة الى هجمة مسعورة من قبل الاحتلال شمل هدم عدد من المنازل واخطار أخرى بوقف البناء .