الاحتلال يعتقل مواطنين ويستدعي آخر في الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين اثنين من الخليل، فيما سلمت آخر بلاغا، لمراجعة مخابراتها.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: طارق رائد أبو رميلة من مدينة الخليل، ويحيى يوسف الطل (25 عاما) من بلدة الظاهرية جنوبا، عقب دهم منزليهما.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض ، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمالا، وداهمت منازل المواطنين في أحياء البياضة ووسط البلد، عرف منهم: محمد عبد الحميد أبو ماريا، حيث قام جنود الاحتلال بتصوير بطاقات أفراد عائلته الشخصية، فيما فجروا مدخل منزل المواطن إبراهيم يوسف عوض، وفتشوه.

وداهمت تلك القوات منزل المواطن محمد يوسف عبد الفتاح عوض، وسلمته بلاغا لنجله أمير (23 عاما)، لمقابلة مخابرات الاحتلال في مركز "عصيون" الاحتلالي.