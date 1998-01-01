الإحصاء المركزي: مؤشر الإنتاج الصناعي يسجل ارتفاعاً خلال شهر آذار

غزة / سما /

افاد بيان الجهاز المركزي للإحصاء اليوم الاحد، ان الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 6.11% خلال شهر آذار 2019 مقارنة بشهر شباط الماضي الذي صعد فيه الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 104.30% خلال شهر آذار 2019 مقارنة بـــ 98.29% خلال شهر شباط 2019.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 7.10% خلال شهر آذار 2019 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 4.49% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.

بينما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 8.59% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة الصناعة.

سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 3.77% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر آذار 2019 مقارنة بشهر شباط 2019 أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، صناعة المنتجات الغذائية، صناعة الملابس، صناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، صناعة منتجات التبغ، صناعة الأثاث، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.