مصدر اسرائيلي : فشل مصر والامم المتحدة في التوصل الى هدنة حتى اللحظة

نفى مصدر سياسي اسرائيلي اليوم الاحد أن يكون الوسطاء المصريون ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط قد نجحوا في التوصل الى هدنة حتى اللحظة.

وقال :" "سيكون هناك أيضًا خيارات أكثر وضوحًا في اجتماع الكابينت اليوم قد يكون الوقت قد حان لاستخدامها".

واضاف "إنه في الوضع الحالي، ليس فقط الهدوء على جدول الأعمال بل الاستعداد لجولة طويلة من القتال".

من جانبه قال الوزير يسرائيل كاتس ان هناك سياسة بعدم الدخول في حرب إذا كان ذلك ممكنا".

واضاف أن أعضاء مجلس الوزراء سيقبلون أي توصية من قبل مؤسسة الدفاع " وذلك ردا على سؤال حول إمكانية تجدد الاغتيالات .