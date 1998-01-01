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رسميا الاثنين أول أيام رمضان في هذه الدول

الأحد 05 مايو 2019 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا الاثنين أول أيام رمضان في هذه الدول


القدس المحتلة / سما /

 أعلنت 6 دول عربية أن يوم غد الاثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440 الهجري.

وقالت لجنة تحري الهلال في قطر إن اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان، والاثنين هو غرة رمضان بعد تعذر رؤية الهلال، مساء أمس السبت.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أن الأحد هو المتمم لشعبان، والاثنين هو بداية رمضان، بعد تعذر رؤية الهلال.

‎وتعذرت كذلك رؤية الهلال في اليمن، وقالت وزارة الأوقاف والإرشاد في حكومة الرئيس هادي عبد ربه إن الأحد هو المكمل لشعبان، والاثنين هو أول أيام رمضان.

وفي بغداد، أعلن ديوان الوقف السني أن الاثنين هو بداية رمضان إثر تعذر رؤية الهلال.

وفي بيروت، قال مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، إنه لم تثبت رؤية هلال رمضان، وعليه فإن الأحد هو المكمل لشعبان، والاثنين هو أول أيام رمضان.

وفي طرابلس (ليبيا)، أعلنت دار الإفتاء أن الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وأن الاثنين هو غرة رمضان.

أما في الرياض، فقد أعلنت المحكمة العليا في السعودية أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال رمضان، مساء أمس، وأنها ستعقد جلسة مساء الأحد، لإصدار قرار بما يثبت لديها.

وفي أبوظبي أيضا، لم تثبت رؤية الهلال وعليه تجتمع لجنة تحري رؤية الهلال مجددا، مساء اليوم الأحد، حيث تزودها المحاكم الشرعية بما يثبت لديها بشأن رؤية هلال رمضان.

وفي المنامة، قال المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين، إن هيئة الرؤية الشرعية انعقدت مساء السبت، وقررت استمرار انعقادها مساء الأحد، لتحري هلال رمضان.

وتتحري هلال رمضان مساء الأحد أيضا كل من مصر والسودان وفلسطين والأردن والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا.

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