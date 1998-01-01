اعتقال 3 مواطنين بالضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، الشقيقين حمدي دويكات وموسى دويكات من منزليهما، كما اعتقلت ابراهيم دويكات من منزله في قرية بلاطة البلد بنابلس.

وداهمت القوات بلدة حوارة وسلمت الاسير المحرر سمارة حواري اشعارا لمراجعة مخابراتها في 14 الشهر الجاري.

وداهمت قوات الاحتلال مساء السبت مناطق مختلفة في محيط مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال انتشروا على شارع برقين المؤدي للهاشمية وكفر قود، وقرب مدرسة فرحات حشاد في واد برقين، وأوقفوا المركبات وفتشوها.

كما نصبوا حاجزًا عسكريًا على شارع جنين –حيفا قرب حرش السعادة وأوقفوا مركبات المواطنين.