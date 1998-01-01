الاحتلال يواصل عدوانه لليوم الثاني.. 7 شهداء ومقتل مستوطن والمقاومة تطلق مئات الصواريخ

غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي في تصعيد أدى لاستشهاد 7 مواطنين منذ امس وحتى فجر اليوم الأحد.

وتواصل قوات الاحتلال قصف أهداف مختلفة من قطاع غزة، آخرها منزل للمواطن عباس الأسطل في خانيونس، وكذلك موقع للمقاومة غرب المدينة.

وقصفت طائرة استطلاع اسرائيلية دراجة نارية في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا ما ادى لاصابة سائقها بجراح نقل على اثرها للمشفى الاندونيسي لتلقي العلاج.

واستهدفت طائرات الاحتلال موقعا يتبع لكتائب القسام على مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة و موقع الواحة شمال غرب مدينة غزة .

وفجر اليوم دمرت طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة زعرب في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وارتفع الى سبعة عدد البنايات السكنية التي دمرها الاحتلال في قطاع غزة اضافة الى قصف مسجد المصطفى بمخيم الشاطئ.

من جهتها وسعت المقاومة الفلسطينية عبر غرفة العمليات المشتركة دائرة الرد على الاعتداءات الإسرائيلية.

وأعلنت غرفة العلميات المشتركة قصف مدينة بئر السبع التي تبعد 50 كليو متر عن قطاع غزة مهددة برد أقسى في حال استمرار العدوان.

وخلال ساعات الفجر قدمت الطواقم الطبية الإسرائيلية الإسعافات الميدانية الأولية لـ24 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة وحالات هلع جراء القذائف الصاروخية التي أطلقت من القطاع على جنوب البلاد، وبذلك يرتفع عد الأشخاص الذين أصيبوا وتلقوا العلاجات منذ صباح السبت إلى 65، غالبيتهم أصيبوا بحالات هلع وخوف، فيما قتل إسرائيلي (58 عاما) متأثرا بجروحه الخطيرة جدا التي أصيب بها عقب سقوط قذيفة صاروخية على عسقلان.

يتبع ..