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الثقافة: طائرات الاحتلال تدمر مركز عبد الله الحوراني للدراسات في غزة

الأحد 05 مايو 2019 12:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الثقافة: طائرات الاحتلال تدمر مركز عبد الله الحوراني للدراسات في غزة


غزة / سما/

اعتبرت وزارة الثقافة، استهداف العمارة السكنية التي تضم مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية بغزة وتدميره بالقوة جريمة حرب ممنهجة تستهدف الإنسان وذاكرة شعبنا.

وطالبت الوزارة في بيان صدر عنها الليلة، بضرورة توفير الحماية الدولية الفورية لشعبنا في القطاع الباسل والضفة الصامدة والقدس العاصمة القابعة تحت مخطط الأسرلة والتهجير.

ودعت الكتاب والصحفيين الأحرار في العالم إلى فضح الدعاية الإسرائيلية المتمترسة وراء فولاذ الطائرات الحربية والرصاص والتي تقوم على التزوير والتضليل.

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