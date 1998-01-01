ت. إسرائيل: لا يوجد أي سيناريو مفاجئ أو خطير ومسألة ساعات أو ايام وتنتهي الاحداث في غزة

غزة / سما/

أكد عدد من المحللين السياسيين والعسكريين عبر شاشة التلفزيون الإسرائيلي أن الأحداث التي تدور الآن على حدود قطاع غزة تأتي في اطار التصعيد وليس في اطار الحرب.

واستبعد هؤلاء أن يكون هناك انهيار كامل يؤدي الى حرب، وقالوا إن ما يحدث هو عبارة عن مواجهات ميدانية على الأرض نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق تهدئة.

ويرى جميع المراقبين بينهم المحلل العسكري أن مصر تتابع ليل نهار مسألة التوصل إلى اتفاق وأنها ستنجح في ذلك وان كان العناد يشمل الطرفين في الساعات أو الايام القادمة.

وقال روني دانيل المحلل الامني للشؤون العربية في القناة 12، إنه لا يوجد أي سيناريو مفاجئ أو خطير، جميع الأطراف مرة اخرى لا تريد الوصول الى حرب ستخسر فيها، وما يتم استهدافه اهداف لحماس والجهاد الاسلامي لكن المصريين سينجحون بالتوصل الى تهدئة كما نجحوا في الايام الماضية.