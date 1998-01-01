الرئيس الايرلندي يزور بيت فلسطين في ايرلندا



في بادرة استثنائية، لبى الرئيس الايرلندي مايكل د. هيجينز دعوة سفير دولة فلسطين احمد عبد الرازق على العشاء مساء يوم الخميس في بيت دولة فلسطين.

عبر الرئيس هيجينز عن خالص شكره وتقديره لهذه الدعوة الكريمة واعرب عن امتنانه لكرم الضيافة وحسن الاستقبال في بيت فلسطين.



من جهته اكد الرئيس هيجنز خلال حديثه عن الوضع في الشرق الأوسط ان حل الدولتين هو الأساس لضمان الامن والاستقرار في المنطقة.



وقام بتوجيه تحياته وتقديره للرئيس محمود عباس وأشاد بجهوده الحثيثة لدعم السلام والامن في المنطقة.



في ختام الحفل، قدم السفير عبد الرازق باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس هدية تعبر للرئيس الايرلندي عن مدى تقدير واحترام دولة فلسطين وئيسها وشعبها لهذه الزيارة الكريمة لبيت فلسطين.