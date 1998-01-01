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رغم الانكار الاسرائيلي: الأمم المتحدة تؤكد وجود اتصالات لوقف التصعيد في غزة

السبت 04 مايو 2019 11:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
رغم الانكار الاسرائيلي: الأمم المتحدة تؤكد وجود اتصالات لوقف التصعيد في غزة


غزة / سما /

رغم إصرار الحكومة الإسرائيليّة على أنه لا اتصالات لوقف التصعيد في القطاع، إلا أن الأمم المتحدة أعلنت أن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، يجري مباحثات مع مصر لوقف التصعيد والالتزام بتفاهمات التهدئة.

وفيما يلي نص بيان ميلادينوف : " إنني أشعر بقلق عميق إزاء التصعيد الخطير في غزة والخسارة المأساوية في الأرواح. إن أفكاري وصلواتي تذهب إلى أسرة وأصدقاء جميع الذين قتلوا ، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

تعمل الأمم المتحدة مع مصر وجميع الأطراف لتهدئة الوضع. أدعو جميع الأطراف إلى التراجع الفوري والعودة إلى تفاهمات الأشهر القليلة الماضية. أولئك الذين يسعون إلى تدميرها سيتحملون مسؤولية الصراع الذي سيكون له عواقب وخيمة على الجميع.

إن الاستمرار في مسار التصعيد الحالي سيؤدي بسرعة إلى التراجع عما تم تحقيقه وتدمير فرص الحلول طويلة الأجل للأزمة. يجب أن تنتهي دورة العنف، ويجب أن تتسارع الجهود لتحقيق حل سياسي للأزمة في غزة.

يهدد العنف الحالي التقدم الكبير الذي تم إحرازه في الأسابيع الأخيرة لتخفيف معاناة الناس في غزة ، ورفع عمليات الإغلاق ، ودعم المصالحة الفلسطينية الداخلية. "

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