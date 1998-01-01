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الداخلية بغزة ترفع حالة الجهوزية في أجهزتها

السبت 04 مايو 2019 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة ترفع حالة الجهوزية في أجهزتها


غزة / سما /

رفعت وزارة الداخلية في قطاع غزة حالة الجهوزية لدى الاجهزة الامنية والشرطة والخدماتية التابعة لها في مختلف محافظات قطاع غزة.

وقال اياد البزم الناطق باسم الداخلية في غزة في تصريح وصل معا انه في ظل التصعيد والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعمليات القصف والتدمير التي يقوم بها الاحتلال، اتخذت وزارة الداخلية والأمن الوطني الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على استقرار الجبهة الداخلية، وتقديم العون والمساعدة للمواطنين، وفي سبيل ذلك تم رفع حالة الجهوزية لدى الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية في جميع المحافظات.

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