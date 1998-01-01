عريقات يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للجم سلطة الاحتلال ومحاسبتها

رام الله / سما /

أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بأشد العبارات، تصاعد العدوان الإسرائيلي الآثم على قطاع غزة.

وحمل عريقات في تصريح له، مساء اليوم السبت، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الوحشي ضد ابناء شعبنا من المدنيين والأبرياء العزل في القطاع، والذي أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين حتى الآن بما فيهم الرضيعة (صبا أبو عرار- 14 شهراً) وإصابة والدتها، والعديد من الجرحى.

ودعا جمهورية مصر الشقيقة والأمم المتحدة لمتابعة الجهود والاتصالات لوقف العدوان الإسرائيلي، واستعادة الهدوء، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للجم سلطة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها ضد شعبنا، وإلزامها باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، والإسراع في إنفاذ قرار الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.