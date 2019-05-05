تعليق الدوام الاكاديمي والاداري في جامعة الازهر والاقصى والاسراء

غزة / سما /

قررت الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، مساء اليوم السبت، تعليق الدوام الاكاديمي و الاداري في الجامعات غدا الاحد بسبب الاوضاع الامنية بالقطاع.

واعلنت جامعة الاسراء بغزة، عن تعليق الدوام الأكاديمي والإداري غداً الأحد الموافق 2019-5-5 بكافة مقرات الجامعة، وتأجيل امتحانات الغد إلى موعد يحدد لاحقا.

كما قررت جامعة الازهر تعليق الدوام الاداري والاكاديمي غداً الاحد في الجامعة بسبب الاوضاع الأمنية.

وقالت جامعة الاقصى في بيان مقتضب، إنه حفاظا على سلامة الطلبة والعاملين قرر رئيس الجامعة تعليق الدوام الإداري والاكاديمي غداً الاحد الموافق5-5-2019 بكافة فروع الجامعة.