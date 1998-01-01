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وفاة زوجة المبعد لقطاع غزة مصطفى المسلماني بطوباس

السبت 04 مايو 2019 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة زوجة المبعد لقطاع غزة مصطفى المسلماني بطوباس


رام الله /سما/

توفيت عصر السبت زوجة المحرر المبعد إلى قطاع غزة مصطفى المسلماني، وسيشيع جثمانها مساء اليوم.

وقالت مصادر محلية إن زوجة المحرر المسلماني توفيت وهي قيد العلاج في المستشفى التركي في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد صراع مع المرض في ظل غياب زوجها.

وأشارت إلى أن زوجة المسلماني أدخلت المستشفى عدة مرات قبل أن تتوفى عصر اليوم، ولها أبناء معتقلون في سجون الاحتلال عدا عن زوجها المبعد للقطاع.

وكان المسلماني أبعد إلى القطاع في صفقة وفاء الأحرار ضمن المحررين الذين تم إبعادهم، وقبلها كان محكوما بالسجن المؤبد عدة مرات لدوره في انتفاضة الأقصى.

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