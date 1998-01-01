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بالصور.. طائرات الاحتلال تدمر عمارة سكنية "6 طوابق" غرب مدينة غزة

السبت 04 مايو 2019 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. طائرات الاحتلال تدمر عمارة سكنية "6 طوابق" غرب مدينة غزة


غزة / سما /

قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت،  مبنى سكني مكون من 6 طوابق  قرب مول الاندلوسية غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المبنى المستهدف  قد تدمر بالكامل نتيجة استهدافه من قبل الاحتلال.

و تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ يوم أمس الجمعة، عدوانها على قطاع غزة ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين من بينهم 4 استشهدوا أمس، وخامس استشهد صباحا في قصف شمال قطاع غزة.

وأصيب نحو 9 مواطنين في سلسلة غارات إسرائيلية على أهداف مختلفة في القطاع، حيث تركزت الغارات على مواقع المقاومة وأراضٍ زراعية وأخرى خالية في مناطق متفرقة من القطاع.

وأطلقت المقاومة وابل من الصواريخ تجاه المستوطنات، ووسعت رقعة قصفها حتى وصلت إلى كريات جات وكريات ملاخي على بعد 40 كيلو مترا من غزة. فيما فتحت إسرائيل الملاجي في غالبية مناطق غلاف غزة.

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