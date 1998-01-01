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الاتحاد الأوروبي ينتقد اطلاق قذائف صاروخية من غزة على المستوطنات

السبت 04 مايو 2019 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي ينتقد اطلاق قذائف صاروخية من غزة على المستوطنات


غزة / سما /

انتقد سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل عامنوئيل جوفري اطلاق الصواريخ بشكل عشوائي من قطاع غزة نحو المستوطنات الاسرائيلية . ووصفها بـ "القذائف العشوائية" الموجهة صوب المناطق السكنية في إسرائيل.

وأكد السفير جوفري في تغريدة على موقع تويتر ،اليوم السبت، أن هذا الأمر غير مقبول، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.

يذكر أن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات على قطاع غزة اليوم السبت ، وردت فصائل فلسطينية بإطلاق رشقات من القذائف الصاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة .

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات استهدفت منصات لإطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت عن استشهاد طفلة وإصابة أمها الحامل وشقيقتها جراء قصف اسرائيلي استهدف منزلهم .

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