بالصور.. أول جولة ميدانية لوزير الأشغال في مستشفى الشفاء بغزة

غزة / سما /

أجرى وزير الأشغال العامة والاسكان محمد زيارة، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة أعمال البناء في قسم الولادة بمستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

وقال زيارة في أول نشاط له داخل القطاع أن تفقد مشروع بناء قسم الولادة بمستشفى الشفاء يأتي ضمن اهتمام الحكومة بالقطاع الصحي، وكذلك اهتمام وزارته بالتعاون مع وزارة الصحة، والفريق الوطني.

وأكد أن الحكومة ستدعم المشاريع في قطاع غزة في كافة المجالات من الصحة والتعليم والمياه والبنية التحتية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من المنح المقدمة لإعادة الاعمار في القطاع.

وأثنى وزير الأشغال على ائتلاف شركتي أسامة كحيل - جولدن ستبس المنفذة للمشروع، التي عمل معها سابقا كمهندس استشاري قبل توليه وزارة الأشغال العامة، منوها الى تقدير كافة الأطراف الشريكة في المشروع للشركة المنفذة.

وشدد على ضرورة انجاز المشروع وفق المواصفات والشروط والمدة الزمنية لأنه يخدم شريحة واسعة من المجتمع خاصة حالات الولادة التي تعد أمر مهم ومقدس في فلسطين.

واعتبر أن شركات المقاولات في قطاع غزة تعمل في ظروف صعبة من ادخال المواد والمعيقات التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي.

بدوره، أكد أسامة كحيل عن ائتلاف شركتي أسامة كحيل وجولدن ستبس، أهمية زيارة الوزير تتجلى في الإسراع بإنجاز الاعمال والحصول على الموافقات من الجانب الإسرائيلي لبعض الأدوات والمواد التي تلزم الانجاز، وكذلك تفعيل مسألة الاعفاء الجمركي المفترض الحصول عليه بموجب العقد لإدخال البضائع من ميناء اسدود دون دفع ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أن الشركات المنفذة ناقشت مع الوزير زيارة الجوانب الفنية باعتباره الاستشاري السابق لهذا المشروع قبل تسلمه حقيبة وزارة الاشغال العامة والإسكان في الحكومة الجديدة.

واعتبر كحيل أن المشروع يعد استراتيجي حيث يضم سبع طوابق كل طابق 1200متر مربع، يستوعب أكثر من 170سرير، بالإضافة الى غرفة عناية مركزة وحضانات أطفال، وكل ما يلزم مستشفى الولادة متقدم، في ضوء ارتفاع معدلات المواليد التي تصل إلى نحو 5 الاف مولود شهريا مما يتطلب المزيد من المراكز الصحية.

ورحب كحيل بإشادة الوزير زيارة ووزارة الصحة والمكتب الاستشاري والمكتب الوطني بعمل الشركة المنفذة لأنه لفتة كريمة لتشجيع الشركة وحثها على بذل المزيد من العمل لإنجاز المشروع بالمواصفات المطلوبة وخلال المدة الزمنية المحددة رغم الظروف الصعبة.