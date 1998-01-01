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وصول جثمان المواطن البحيصي إلى مطار القاهرة واستكمال اجراءات نقله إلى غزة

السبت 04 مايو 2019 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول جثمان المواطن البحيصي إلى مطار القاهرة واستكمال اجراءات نقله إلى غزة


القاهرة /سما/

أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة عن وصول جثمان المواطن محمد البحيصي والذي توفي غرقاً في المياه التركية، قادماً من تركيا إلى مطار القاهرة الدولي.

وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم السبت، إنه بناءً على تعليمات سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح بسرعة تنسيق اجراءات نقل الجثمان إلى غزة، سيتم استلام الجثمان ونقله إلى مستشفى فلسطين بالقاهرة حيث سيتحرك مساء غد الأحد، ومن المتوقع وصوله إلى قطاع غزة يوم بعد غد الاثنين ليواري الثرى في فلسطين.

وأفاد البيان، أن الجثمان وصل دون جواز سفر أو أية أوراق ثبوتية، وتعمل السفارة في الوقت الراهن على إصدار وثيقة سفر كي يتسنى استكمال الإجراءات المطلوبة. 

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