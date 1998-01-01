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الخارجية تطالب مجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة

السبت 04 مايو 2019 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تطالب مجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة


رام الله / سما /

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم على شعبنا سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأدانت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم السبت، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد اهلنا في قطاع غزة، وما خلفه من دمار واستهداف للمدنيين العزل، وما أدى اليه حتى الآن من استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء وعشرات من الاصابات المختلفة.

وأكدت مجددا زيف التباكي الأميركي الاسرائيلي الخبيث على أوضاع شعبنا في قطاع غزة، ورأت أن هذا العدوان البشع يكشف حقيقة التوجه العدواني العنصري ضد شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت الوزارة إن شعبنا ليس بحاجة لبرامج اغاثية تخفي اهداف سياسية ابتزازية تصفوية لقضية شعبنا، وانما هو بحاجة لموقف دولي حازم وحماية دولية تمكنه من ممارسة حقه في تقرير مصيره بعيدا عن الاحتلال والاستيطان.

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