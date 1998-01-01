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"الحية": سنلزم إسرائيل بتنفيذ تفاهمات التهدئة

السبت 04 مايو 2019 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الحية": سنلزم إسرائيل بتنفيذ تفاهمات التهدئة


غزة / سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، اليوم السبت، إن المقاومة لديها من الخيارات والوسائل ما يكفي لإلزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة.

وحمّل الحية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن المماطلة في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار.

وقال في تصريح إن "الشعب الفلسطيني بمقاومته لديه من الخيارات والوسائل ما يلزم الاحتلال بتلك التفاهمات".

وأشار إلى أن الفصائل تراقب سلوك الاحتلال في تنفيذ تلك التفاهمات، "بعضها ينفذ، وأخرى يماطل الاحتلال في تنفيذها"، مبينًا أن هذا الملف هو أحد الملفات التي يتم بحثها مع المصريين.

وأكدّ الحية "أنه لا مناص لدى الاحتلال سوى تنفيذ هذه التفاهمات والالتزام بها".

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