قيادة الغرفة المشتركة بغزة تصدر بيان هام بشأن العدوان الاسرائيلي على غزة

غزة / سما /

اصدرت قيادة الغرفة العمليات المشتركة، مساء اليوم السبت، بيان هاما حول التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة.

واعلنت الغرفة في بيانها، مسؤوليتها عن قصف المستوطنات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقالت إننا في الغرفة المشتركة نتابع عن كثب سلوك العدو الصهيوني ومدى التزامه بوقف العدوان على شعبنا، وسنرد على عدوانه وفق ذلك، ونحذره بأن ردنا سيكون أقسى وأكبر وأوسع في حال تماديه في العدوان، وسنبقى الدرع الحامي لأهلنا وشعبنا وأرضنا.

وفيما يلي بيان غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

"أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ"

بيان عسكري صادر عن:

..::الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية::..

يا جماهير شعبنا الصابر .. يا أبناء أمتنا..

تعلن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها عن قصف مواقع العدو الصهيوني ومغتصباته في غلاف غزة منذ صباح اليوم السبت 29 شعبان 1440هـ الموافق 04-05-2019م وحتى الساعة 06:00 مساءً بعشرات الرشقات الصاروخية، وذلك رداً على إيغال العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا، وتعمده استهداف واغتيال المقاومين في المواقع العسكرية يوم أمس الجمعة.

وإننا في الغرفة المشتركة نتابع عن كثب سلوك العدو الصهيوني ومدى التزامه بوقف العدوان على شعبنا، وسنرد على عدوانه وفق ذلك، ونحذره بأن ردنا سيكون أقسى وأكبر وأوسع في حال تماديه في العدوان، وسنبقى الدرع الحامي لأهلنا وشعبنا وأرضنا.

والله أكبر والنصر للمقاومة،،،

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

غزة-فلسطين

السبت 29 شعبان 1440 هـ

الموافق 04/05/2018م