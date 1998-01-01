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مصر تطالب إسرائيل رسميا بوقف الضربات الجوية على غزة

السبت 04 مايو 2019 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تطالب إسرائيل رسميا بوقف الضربات الجوية على غزة


غزة / سما /

طالبت جمهورية مصر العربية، مساء اليوم السبت، إسرائيل رسميا بوقف الضربات الجوية على قطاع غزة ، وفق ما أوردته قناة العربية.

و تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ يوم أمس الجمعة، عدوانها على قطاع غزة ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين من بينهم 4 استشهدوا أمس، وخامس استشهد صباحا في قصف شمال قطاع غزة.

وأصيب نحو 9 مواطنين في سلسلة غارات إسرائيلية على أهداف مختلفة في القطاع، حيث تركزت الغارات على مواقع المقاومة وأراضٍ زراعية وأخرى خالية في مناطق متفرقة من القطاع.

وأطلقت المقاومة وابل من الصواريخ تجاه المستوطنات، ووسعت رقعة قصفها حتى وصلت إلى كريات جات وكريات ملاخي على بعد 40 كيلو مترا من غزة. فيما فتحت إسرائيل الملاجي في غالبية مناطق غلاف غزة.

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