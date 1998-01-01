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إغلاق معبري بيت حانون وكرم أبو سالم حتى إشعار آخر

السبت 04 مايو 2019 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق معبري بيت حانون وكرم أبو سالم حتى إشعار آخر


غزة / سما/

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إغلاق معبري بيت حانون "ايرز" وكرم أبو سالم حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب التصعيد الأخير على قطاع غزة

في السياق ذاته، أبلغت وزارة الزراعة في غزة نقابة الصيادين بأن الاحتلال قرر فرض إغلاق كامل على بحر قطاع غزة.

ودعت النقابة في تصريح صحفي لها، الصيادين لإخراج شباكهم بشكل عاجل من البحر.

يشار الى أن قطاع غزة يشهد غارات متوصلة من قبل الاحتلال الاسرائيلي استهدف المدنيين و المنازل و المواقع التابعة للمقاومة ، فيما ردت المقاومة بغزة على العدوان باطلاق رشقات من الصواريخ باتجاه مستوطنات الغلاف.

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