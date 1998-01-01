البكري والعسيلي يتفقدان المنطقة الصناعية بالقرب من بلدة ترقوميا

الخليل / سما /

تفقد محافظ الخليل جبرين البكري، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم السبت، المنطقة الصناعية المنوي انشاؤها بالقرب من بلدة ترقوميا بمحافظة الخليل، واطلعا عن كثب على الوضع هناك والخطوات الواجب اتخاذها لدعم هذا المشروع الوطني، بالرغم من كل العراقيل التي وضعها ويضعها الاحتلال.

واستعرض البكري عددا من القضايا والملفات التي يجب العمل عليها بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، لدعم محافظة الخليل لما تمثله الخليل من ثقل في هذا المجال على مستوى الوطن.

وشدد على ان المرحلة المقبلة تحتاج الى بناء اقتصاد قوي ومتين لمواجهة الحرب المالية، والاقتصادية التي يمارسها الاحتلال تجاه شعبنا الفلسطيني، داعيا الجميع الى التكاتف لحماية المشروع الوطني من كافة المؤامرات.

وقال العسيلي: "ان الخليل تستحق كامل الاهتمام والاسناد، وانها تقدم على المستوى الاقتصادي مساهمة كبيرة لكافة الوطن".