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الكويت تقدم حصصا غذائية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

السبت 04 مايو 2019 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت تقدم حصصا غذائية للاجئين الفلسطينيين في لبنان


بيروت /سما/

قدمت جمعية الهلال الاحمر الكويتي، اليوم السبت، (5000) حصة غذائية لأبناء شعبنا في مخيمات لبنان، بحضور سفير دولة فلسطين لدى لبنان اشرف دبور، والقائم بأعمال سفارة الكويت عبد العزيز النعومي، وممثل جمعية الهلال الأحمر الكويتي مساعد راشد العنزي.

واكد العنزي، استمرار جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع سفارة الكويت في بيروت بتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في لبنان، من خلال هذه المساهمة الانسانية للاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى ان هذا دعم بسيط تقدمه جمعية الهلال الأحمر الكويتي، بالإضافة إلى الدعم الإنساني المتواصل من خلال امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، ودعمها المباشر إلى فلسطين والشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

من جهته توجه دبور بالشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة اميرا وحكومة وشعبا، على دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كافة المجالات والمحافل الدولية.

كما شكر دبور، سفير الكويت عميد السلك الديبلوماسي العربي في لبنان، والذي لم يألُ جهدا في دعم شعبنا الفلسطيني وجهوده في دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وفي كافة المجالات.

من جهته نقل النعومي تحيات الكويت إلى شعبنا الفلسطيني، مؤكدا "ان ما تقوم به دولة الكويت يأتي انطلاقا من نهج ثابت يجسده امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في دعم جميع الأشقاء العرب، ومنهم الأشقاء في دولة فلسطين".

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