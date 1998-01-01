تغطية مستمرة.. "سما" تتابع لحظة بلحظة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورد المقاومة الموسع

غزة / سما /

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ يوم أمس الجمعة، عدوانها على قطاع غزة ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين من بينهم 4 استشهدوا أمس، وخامس استشهد صباحا في قصف شمال قطاع غزة.

وأصيب نحو 9 مواطنين في سلسلة غارات إسرائيلية على أهداف مختلفة في القطاع، حيث تركزت الغارات على مواقع المقاومة وأراضٍ زراعية وأخرى خالية في مناطق متفرقة من القطاع.

وأطلقت المقاومة وابل من الصواريخ تجاه المستوطنات، ووسعت رقعة قصفها حتى وصلت إلى كريات جات وكريات ملاخي على بعد 40 كيلو مترا من غزة. فيما فتحت إسرائيل الملاجي في غالبية مناطق غلاف غزة.

وفيما يلي الاحداث كما رصدتها وكالة سما الاخبارية:

- استهداف موقع حطين التابع لسرايا القدس باربع صواريخ

- الإحتلال: تم نقل 20 مصابا جراء سقوط الصواريخ في عسقلان منذ صباح اليوم

- صافرات الإنذار تدوي من جديد في ياد مردخاي وأور هنير وإيرز

- بيان مهم للغرفة المشتركة مساء اليوم

- صافرات الانذار تدوي في ناحل عوز وكفار سعد وكفار غزة.

- فتح الملاجئ العامة في "غان يفني" قرب تل ابيب

- مدفعية الاحتلال تستهدف مرصدًا للمقاومة شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

- مصدر عسكري إسرائيلي: سنوسع نطاق هجماتنا خلال الساعات المقبلة.

- المتحدث باسم جيش الاحتلال: في هذه الساعة، تواصل طائرات سلاح الجو الإسرائيلي مهاجمة أهداف في قطاع غزة.

- قناة العربية: مصر تطالب إسرائيل رسميا بوقف الضربات الجوية على غزة.

- الطيران الحربي يقصف أرضا زراعية بصاروخين في منطقة الريان شرقي رفح

إذاعة جيش الاحتلال: المتحدثة باسم مسابقة يوروفيجن شارون بن دافيد: لا خوف من الوضع في الجنوب، طالما لا توجد إنذارات في وسط البلاد، فإن كل شيء على ما يرام، نحن نتبع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية

-المجلس الأمني الوزاري المصغر يعقد اجتماعا صباح الغد لمناقشة الاوضاع على جبهة غزة

- عدة غارات من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أرض زراعية قرب مرصد للمقاوةمة في محيط موقع صوفا شرق خانيونس.

- الشئون المدينة: الإحتلال يقرر إغلاق بحر غزة كاملا من الساعه الرابعة والنصف مساء اليوم حتى اشعار اخر

- مصادر : وفدا حركة حماس والجهاد الاسلامي للوسيط المصري : لن نوقف اطلاق الصواريخ علي الاحتلال الا اذا استجاب الاحتلال للاتفاق المبرم بينه وبين فصائل المقاومة وتنفيذها جملة واحدة

-الطيران الحربي يقصف في هذه اللحظات هدفا في منطقة صوفا شرق رفح

- الاحتلال يقرر إغلاق معبري كرم أبو سالم وايرز في ضوء التصعيد الأمني الجاري

-طيران الاستطلاع يستهدف موقع اليرموك التابع للقسام في منطقة معن شرق خانيونس

- طيران الاستطلاع يستهدف أرض زراعية في بيت حانون قبل قليل

-قناة 13 العبرية: ميلادينوف يجري منذ الصباح إتصالات مع إسرائيل ومصر وحماس لتهدئة الأوضاع.

- اسرائيل تقرر إغلاق جميع معابر غزة وكذلك إغلاق البحر حتى اشعار اخر

- قصف من المدفعية على منزل شرق دير البلح واصابة مواطن

- قصف من طائرة استطلاع على منزل في دير البلح

- الاعلام العبري: سقوط أكثر من 150 صاروخاً من غزة ساعات الصباح

- الاعلام العبري: إصابة منزل بشكل مباشر جراء سقوط صاروخ في مستوطنة ناحل عوز

- طائرات الاحتلال تستهدف أرض زراعية في بيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة

-رئيس بلدية أسدود يعلن حالة الطواري جراء استمرار رد المقاومة على الاعتداءات الاسرائيلية

- الاعلام العبري: اصابة إسرائيلي (35 عاما) بصورة خطيرة جراء شظايا الصاروخ الذي سقط قبل قليل في عسقلان المحتلة.

- سقوط صاروخ وسط عسقلان واندلاع حريق في المكان

- إصابتان نتيجة استهداف الاحتلال موقع للمقاومة خلف أبراج المقوسي غرب غزة

- سرايا القدس: مفاعل ديومنا ومطار بن غوريون ومصافي حيفا في مرمى نيران مجاهدينا

-القبة الحديدية تعترض عددا من الصواريخ في سماء عسقلان واسدود المحتلتين.

- سرايا القدس توجه رسالة للاحتلال: دائرة النار ستتسع

- سماع دوي انفجار كبير في مدينة غزة

- الاعلام العبري: إصابة مستوطنة (45 عاما) بجروح ما بين متوسطة لخطيرة جراء سقوط صاروخ في كريات غات

- إحصائية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الصباح حتى اللحظة: استهداف 19 مرصدا ونقطة ضبط ميداني، استهداف 6 أرض زراعية، استهداف منزلين، استهداف سيارة، استهداف 5 مواقع عسكرية، واستهداف مجموعتين للمواطنين.

- صافرات الإنذار تدوّي في عسقلان وأسدود وكريات ملاخي ومستوطنات أخرى في غلاف غزة.

-سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الاسلامي تبث بعد قليل رسالة مصورة

- غانتس: نتنياهو لا يملك استراتيجية وعلينا إعادة الردع قبل التسوية

-الاعلام العبري: بلدية بئر السبع تصدر قرارا بفتح كافة الملاجىء

- تجدد القصف المدفعي في محيط موقع صوفا العسكري شرق رفح

- الاعلام العبري: الناطق باسم الجيش الاحتلال يعلن بدء هجوم جوي على قطاع غزة

- استهداف موقع براق التابع لسرايا القدس في محررة نيتساريم جنوب حي الزيتون

- قصف اسرائيلي جديد في أراضي المواطنين شرق حي الشجاعية

- خليل الحية: لا مناص للاحتلال سوى الالتزام بتفاهمات كسر الحصار والمقاومة لديها من الوسائل ما تلزم الاحتلال بها

- الاعلام العبري: صافرات الانذار تدوي مجدداً في محيط موقع كرم أبو سالم العسكري

- الصحة: اصابتان بجراح مختلفة في قصف اسرائيلي في بيت لاهيا شمال القطاع

- استهداف مرصد للمقاومة شرق رفح

- قصف مدفعي يستهدف شرق خانيونس جنوب القطاع

- مدفعية الاحتلال تستهدف نقطة للضبط الميداني شرق حي التفاح

- مدفعية الاحتلال تستهدف أرض زراعية شرق رفح جنوب قطاع غزة

- إستهداف مدفعي شرق منطقة الطاقة شرق مدينة غزة

- طائرة استطلاع اسرائيلية تطلق صاروخاً على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.