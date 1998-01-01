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هآرتس: حماس تحاول ابتزاز إسرائيل وانتزاع تنازلات منها قبل احتفالاتها والمسابقة الأوروبية

السبت 04 مايو 2019 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: حماس تحاول ابتزاز إسرائيل وانتزاع تنازلات منها قبل احتفالاتها والمسابقة الأوروبية


غزة / سما /

 قال موقع صحيفة هآرتس العبرية، اليوم السبت، إن حركة حماس تحاول ابتزاز إسرائيل والعمل على انتزاع تنازلات منها عبر التصعيد العسكري قبل بدء احتفالات "الاستقلال" (النكبة الفلسطينية)، وكذلك مسابقة الأغنية الأوروبية.

وبحسب موقع الصحيفة، فإن حماس تحاول التحرر من الضائقة المالية التي تعيشها من خلال ممارسة ضغوط عسكرية على إسرائيل في هذا الوقت الحساس. مرجحةً أن تنجح الحركة في ابتزازها لإسرائيل وتحصل على تنازلات لصالحها.

و رأى أن حماس يائسة من الوضع الحالي ولذلك تظهر من خلال التصعيد أنها مستعدة للمخاطرة بالغضب المصري ورد الفعل القاسي من أجل تحقيق أهدافها.

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