الاحتلال يفرض إغلاقا بريا وبحريا شاملا على غزة

غزة / سما/

ذكرت مصادر عبرية متطابقة، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي قرر فرض إغلاق بري وبحري شامل.

وبحسب موقع واللا وقناة 2 العبرية، فإنه تقرر إغلاق معابر غزة بشكل كامل يوم غد الأحد، وكذلك إغلاق الساحل البحري بأكمله ومنع الصيد فيه.

ويأتي ذلك في ظل حالة التصعيد الأمني على طول حدود قطاع غزة منذ أمس.

من جانبها قالت نقابة الصيادين في تصريح صحفي لها :" ابلاغنا كنقابه للصيادين عن طريق وزارة الزراعه ممثلة بالثروة السمكية بواسطه المهندس جهاد صلاح بان الاحتلال منع العمل في البحر بتاتا امام الصيادين ، مشيرة الى ان المصدر الرئيسي للوزارة هو هو الارتباط المدني.

وقالت :" وبهذا العمل الاجرامي من قبل الاحتلال بحق الصيادين يضاف الى جرائم الاحتلال بحق غزه وسكانها فى هذه الاحداث".

وطالبت النقابة الصيادين بإخراج شباكهم من البحر بشكل عاجل لكي لا يصابوا بسوء من قبل الاحتلال.