المدلل: دماء أبناء شعبنا ليست رخيصةً والمقاومة تدير المعركة بحكمة وتحدٍ

غزة / سما/

أكد أحمد المدلل القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن المقاومة لن تسمح على الاطلاق بأن يوغل الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه وعدوانه بحق شعبنا، دون رد.

وقال المدلل في كلمةٍ له خلال تشييع الشهيد رائد خليل أبو طير، ببلدة عبسان الكبيرة، شرق محافظة خان يونس، ظهر اليوم السبت:" المقاومة وُجدت كي تدافع عن شعبنا، وتدحر العدوان عنه".

وأضاف "دماء أبناء شعبنا ليست رخيصةً علينا، والمقاومة تقوم بواجبها، وهي لن تتقاعس يوماً أو تتراجع عن القيام بدورها الذي عهدتموه جيداً".

ولفت المدلل إلى أن المقاومة تعمل بموجب إستراتيجية وتكتيكات، تُقدّر من خلالها متى ترد على جرائم الاحتلال أو تبادر في المواجهة، غير غافلةٍ في كل ذلك عن مصالح شعبنا.

ونوه إلى أن المقاومة تمتلك وسائل قتالية، وقدرات تستطيع من خلالها مفاجأة العدو وايلامه، مبيناً أن ما يهم في كل ذلك أن هذه القدرات ابتكرتها وطورتها عقول وأيادٍ فلسطينية، رغم الحصار المتواصل على غزة منذ ثلاثة عشر عاماً.

وأشار المدلل إلى أن المقاومة تخوض معركة طويلة مع الاحتلال الإسرائيلي، تتطلب منها إدارتها بحكمة وعزيمة وتحدٍ.

وبيّن أن كل جولة في هذه المعركة الطويلة تختلف في طبيعتها وظروفها عن الأخرى، وبالتالي فإن إدارتها وتفعيل الأدوات القتالية خلالها تكون مختلفة.

وبحسب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي فإن ما يُكسب المقاومة مزيداً من الزخم والمبادرة والقوة هو الحاضنة الشعبية لها، والتي تُكسبها مناعةً لا يقوى العدو على اختراقها.

وتحدّث المدلل عن الشهيد رائد أبو طير، مشيراً إلى أنه قدم روحه فى "جمعة الجولان أرض عربية سورية" تأكيداً أن الدفاع عن فلسطين، هو دفاع عن أراضي العروبة التي لن يستطيع المجرم ترامب أن يجعلها أرضاً إسرائيلية كما يدعي.

وشدد على أن جريمة "صفقة القرن" لن تمر على أبناء شعبنا وأمتنا، لاسيما وأن شعبنا يمتلك هذه الإرادة التي لن تكسرها جرائم الاحتلال، ويمتلك هذه المقاومة الفذة التي صنعت معادلة "توازن الرعب" ودمرت قوة الردع الصهيونية.

ولفت القيادي في الجهاد الاسلامي إلى أن الشهيد رائد يؤكد بدمائه الطاهرة كما سائر الشهداء الذين نقدمهم على مدار اللحظة، بأن فلسطين لنا، وسنواصل مسيرتنا بثبات وهمة حتى استردادها.