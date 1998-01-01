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استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة وتوسع مداها

السبت 04 مايو 2019 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة وتوسع مداها


غزة / سما /

تواصل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة منذ صباح اليوم، السبت، وفي ساعات بعد الظهر تم توسيع مدى إطلاق الصواريخ.

وكانت قد انطلقت صافرات الإنذار عصر اليوم، السبت، في المجلس الإقليمي "يوآف"، ومجلس "لخيش" (منطقة قرية قبية المهجرة) ووادي الخليل (هشفيلاه) بما في ذلك "بيت شيمش" (عين شمس)، وأيضا "كريات ملاخي" و"بئير طوبيا" و"سديه يوآف".

وبحسب التقارير الإسرائيلية فقد تم تفعيل منظومة "القبة الحديدية".

وجاء أيضا أنه وصل مستشفى "برزيلاي" في عسقلان 12 شخصا وهم يعانون من حالات هلع وإصابات، وخاصة خلال عدوهم باتجاه المناطق الآمنة.

يشار إلى أنه بعد الرشقات الصاروخية، صباح اليوم، والتي أطلق فهيا أكثر من 100 اصروخ، قصف الجيش الإسرائيلي عدة أهداف في قطاع غزة تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، أسفرت عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 4 آخرين.

وكان قد قال مصدر في غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، في وقت سابق اليوم، إن الساعات القادمة ستكون "مؤلمة" لإسرائيل.

وأضاف المصدر أن "المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وسيكون هنا رد على الاستهداف المباشر للمواطنين الفلسطينيين، حيث أن مستوطنات غلاف غزة تقع ضمن مدى نيران المقاومة".

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