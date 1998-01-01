أبو سيف: فلسطين بحاجة لعلماء صغار ومهمتنا هي دعم إبداعهم

رام الله / سما /

شارك وزير الثقافة عاطف أبو سيف في المعرض الختامي لمشروع "التفكير الناقد" لمنتدى العلماء الصغار، الذي يدعمه الصندوق الثقافي الفلسطيني، في حرم الجامعة العربية الأميركية في ضاحية الريحان بمحافظة رام الله والبيرة، ظهر اليوم السبت.

وقال أبو سيف في كلمة له: "إن هذا المشروع الذي يدعمه الصندوق الثقافي الفلسطيني، هو حافز لهؤلاء الأطفال، ومهمتنا تجاههم تتمثل بأن نضعهم على بداية الطريق من أجل أن يشقوا طريقهم نحو الإبداع، مضيفا: ان هؤلاء العلماء الصغار أنجزوا الكثير وهم يبدأون حياتهم عبر هذا الإبداع من خلال تجسيد أفكارهم وتطلعاتهم إلى أفلام يشاهدها الآخرون.

ووجه أبو سيف كلمته للأطفال المشاركين قائلا:" أنتم محظوظون بأن هناك منتدى يرعى إبداعكم وينمي من مهاراتكم، هذا دليل بأن فلسطين ومستقبل فلسطين بخير، على الرغم من الصعوبات والعراقيل التي يضعها الاحتلال، إلا أن فلسطين بحاجة لعلماء صغار أمثالكم."

وأكد أبو سيف أن وزارة الثقافة التي تؤمن بالإبداع بكافة أشكاله، جاهزة للتعاون الدائم والمستمر مع الجامعات والمدارس الفلسطينية لدعم العقول النيرة، مضيفا ان دعم واحتضان هذه الإبداعات يأتي ضمن جهود وزارة الثقافة المتمثلة بتعزيز المبادرات الثقافية المختلفة لدى الأطفال والشباب.

يذكر أن "مشروع التفكير الناقد" يركز على إيصال مفاهيم الصراع وحل الصراع للطلاب المشاركين، ثم التعبير عن قضايا ذات العلاقة باستخدام صناعة الأفلام المتحركة "الأنيميشن"، حيث قدم المشاركون ثلاثة أفلام من صنعهم.