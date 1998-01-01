إيطاليا تتبرع بـ 1.9 مليون يورو لبرنامج "الأونروا" الصحي بغزة

غزة/سما/

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الاونروا" ان الحكومة الإيطالية تبرعت بمبلغ 1,9 مليون يورو لدعم تقديم الرعاية الصحية الأولية في ستة مراكز صحية في غزة ولمدة ستة شهور في عام 2019.

وأضاف بيان صادر عن الاونروا ان الدعم سيساعد على تقديم حوالي 450,000 استشارة طبية لمنفعة 340,000 لاجئ من فلسطين.

وقال مارك لاسواوي رئيس وحدة علاقات المانحين بدائرة العلاقات الخارجية والاتصال بالأونروا" بالنيابة عن الأونروا، فإنني أتقدم بالشكر من الحكومة الإيطالية على دعمها المتواصل والسخي للبرنامج الصحي في غزة في هذا الوقت الذي يتسم بالحاجة الكبيرة. إن هذا التبرع سيساعدنا على ضمان تقديم الرعاية الصحية التي تساهم بشكل مباشر في التنمية البشرية للاجئي فلسطين".

وأعاد القنصل العام الإيطالي في القدس فابيو سوكولويكز التأكيد على دعم إيطاليا الراسخ للقطاع الصحي في فلسطين، مؤكدا في الوقت نفسه على الأهمية الكبرى لضمان الرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة بالقول: "منذ عام 2012 لوحده، تبرعت الحكومة الإيطالية بأكثر من 60 مليون يورو عملت على تمكين الأونروا من مواصلة تقديم الخدمات الحيوية للاجئي فلسطين".

وقالت كريستينا ناتولي رئيسة مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي أنه ومن خلال هذا المشروع تؤكد الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي على التزامها بوصفها وكالة مانحة رائدة في القطاع الصحي في فلسطين وعلى تصميمها على دعم لاجئي فلسطين في غزة.