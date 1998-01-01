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غزة تشيع جثامين شهدائها

السبت 04 مايو 2019 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة تشيع جثامين شهدائها


غزة / سما /

شيع المواطنون في قطاع غزة، اليوم السبت، جثامين خمسة شهداء منهم 4 استشهدوا يوم أمس الجمعة خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وانطلق موكب الشهداء عبدالله أبو ملوح (29 عاما)، وعلاء البوبلي (23 عاما)، ورمزي عبدو (31 عاما) من سكان المنطقة الوسطى في القطاع، من مستشفى شهداء الأقصى باتجاه منازل عوائلهم لإلقاء نظرة الوداع عليهم، قبل دفنهم في مقبرة الشهداء.

والشهيدان أبو ملوح والبويلي هما من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استشهدا خلال قصف موقع تابع للقسام بالمغازي. فيما استشهد عبدو خلال مشاركته بمسيرات العودة شرق البريج.

وانطلق موكب تشييع الشهيد رائد أبو طير (19 عاما) من مستشفى غزة الأوروبي إلى منزل عائلته لتوديعه حيث دفن في مقبرة الشهداء شرق خانيونس. واستشهد أبو طير متأثرا بإصابته خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار.

كما انطلق موكب جثمان الشهيد عماد نصير (22 عاما) من مستشفى الأندونيسي إلى منزل عائلته في بيت حانون لإلقاء نظرة الوداع عليه، حيث دفن في مقبرة البلدة. علما أنه استشهد صباح اليوم بقصف إسرائيلي شرق بيت حانون.

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