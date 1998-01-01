مانشستر يونايتد يحدد سعراً ضخماً للموافقة على بيع بوجبا

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم السبت عن القيمة المالية التي حددها مانشستر يونايتد الإنجليزي ، قبل الموافقة على التفاوض بشأن بيع اللاعب بول بوجبا هذا الصيف.

وعلى الرغم من أن جميع المعلومات تشير إلى رغبة بوجبا في مغادرة مانشستر يونايتد ، إلا أن النادي الإنجليزي مصمم على القتال للحفاظ على نجمه الرائع كما تشير صحيفة “ديلي ميل”.

وأكدت الصحيفة البريطانية إن مانشستر يونايتد ما زال متردد حتى الآن في بيع اللاعب الفرنسي ، لكنه سيستمع إلى أي عروض مغرية تقدم في سوق الانتقالات الصيفية بقيمة 188 مليون يورو.

ويعتبر هذا المبلغ بمثابة صدمة لجميع الأندية المهتمة بالتوقيع مع بوجبا ، وهو ما سيجعله ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم ، متجاوزاً 160 مليون يورو التي دفعها برشلونة لفيليب كوتينيو.

واعتبرت صحيفة “آس” الإسبانية أن من غير المحتمل ، إن لم يكن مستحيلًا أن يوافق ريال مدريد على دفع هذا المبلغ للتوقيع مع بول بوجبا ، رغم حاجة زين الدين زيدان لخدمات هذا اللاعب.

وأشارت هذه المصادر أن ريال مدريد سيركز على صفقة كريستيان إريكسن لاعب توتنهام الإنجليزي لتعزيز خط الوسط ، حيث من المتوقع أن تصل قيمة التعاقد معه ما بين 80 إلى 90 مليون يورو.