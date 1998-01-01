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180 الف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 827 مطلوبا خلال شهر

السبت 04 مايو 2019 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

تنقل أكثر من 180 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال شهر 4 الماضي ، فيما أوقفت الشرطة 827 مطلوبا جنائياً.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الشهر بلغ (91041) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (89005) شخصا، وأن حركة المسافرين خلال هذا الشهر كانت نشطة.

وأشار التقرير إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (827) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

وأضاف التقرير  أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق ل (36) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (89) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية.

#معبر الكرامة

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