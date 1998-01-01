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بيت لحم: افتتاح معرض صور الفلك وتكنولوجيا الفضاء الأول

السبت 04 مايو 2019 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

افتتحت وزيرة السياحة والآثار رلى معايعة، اليوم السبت، معرض الصور الفلكية وتكنولوجيا الفضاء الاول، الذي يستمر على مدار ثلاثة ايام في مركز السلام بمدينة بيت لحم، بإشراف الجمعية الفلكية الفلسطينية، وكرسي "اليونسكو" لعلوم الفضاء والفلك.

واكدت معايعة اهمية هذا النمط من السياحة (سياحة استكشاف سماء فلسطين) حيث عملت الانماط السياحية التي تبنتها فلسطين، على رفد السلة السياحية لتصبح فلسطين مقصدا سياحيا طوال أيام السنة، ولتكون بذلك رافدا استراتيجيا لاستغلال مواردها السياحية وإمكانات فلسطين الطبيعية بشكل يضمن استدامتها ويغنينا عن الاعتماد على المصادر التقليدية للسياحة الوافدة، ما سيشكل مصدرا وموردا مهما لجلب الوفود السياحية إلى فلسطين بشكل أكبر وضمن برامج سياحية أفضل وأشمل ومتنوعة أكثر من السابق.

واضافت: "علاوة على أن السائح والمشارك في هذا الأنماط السياحية سينقل صورة جميلة ورائعة عن واقع الشعب الفلسطيني وواقع المدن والمواقع السياحية التي تتغنى بها فلسطين، وسيسهم في الترويج لفلسطين ومرافقها السياحية".

بدوره، اكد محافظ بيت لحم كامل حميد اهمية هذا المعرض، الذي يعكس قدرة الشباب الفلسطيني على مواكبة التطور والتكنولوجيا بالرغم من الاحتلال وما يعانيه هذا الشعب جراء ذلك .

من جهته، عبر ممثل الجمعية الفلكية الفلسطينية، عضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك داوود الطروة عن سعادته لنجاح المعرض، وما حظي به من دعم ومشاركة من جميع الجهات.

#رلى معايعة

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