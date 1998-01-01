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الرجوب يهنئ هلال القدس بفوزه على النجمة اللبناني

السبت 04 مايو 2019 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يهنئ هلال القدس بفوزه على النجمة اللبناني


رام الله / سما /

هنأ رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، اليوم السبت، نادي هلال القدس بفوزه على نظيره اللبناني نادي النجمة، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وأكد الرجوب أن هذا الفوز يثبت للعالم اجمع أن كرة القدم الفلسطينية بشكل عام والمقدسية بشكل خاص قد أصبح لها اسمها ومركزها بين كبار الفرق الاسيوية، ويعكس مدى التطور الكبير للرياضة في فلسطين رغم كل المعيقات ومحاولات الاحتلال لعرقلة عجلة التطوير.

وأشاد الرجوب بجهود الطواقم الفنية والإدارية ولاعبي الفريق، الذين بذلوا اقصى الجهود ووصلوا الليل بالنهار في سبيل رفع اسم فلسطين والقدس في كبرى المحافل القارية، حيث استطاعت قيادة الفريق تحقيق الفوز رغم ما واجهوه من تعب السفر وضغط المباريات، مؤكدا أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا وجود هيئة إدارية واعية لأهمية الرياضة في رفع اسم فلسطين والقدس عالميا.

واعرب الرجوب عن امله بالتوفيق لهلال العاصمة في المباريات المتبقية له في البطولة الاسيوية، والتأهل الى الأدوار المتقدمة من البطولة.

#جبريل الرجوب

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