كهرباء القدس تنتهي من تزيين المدينة المقدسة

القدس المحتلة / سما /

انهت الطواقم الفنية والهندسية في شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم، من تزيين وإنارة حارات مدينة القدس، وشارعي صلاح الدين والزهراء بحبال الزينة، وكذلك الشوارع الرئيسة الواقعة ضمن مناطق امتياز الشركة والتي شملت مدن رام الله والبيرة، وبيت لحم، وأريحا، احتفاء بشهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة، توجه رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام المهندس هشام العمري بالتهنئة من القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية برئاسة اشتية، وأبناء الشعب وكافة المشتركين والموظفين ونقابة العاملين في الشركة بشكل خاص، وعموم العالمين العربي والإسلامي بشكل عام بحلول الشهر الفضيل، آملا من الله عز وجل أن يتقبل طاعاتنا وصالح أعمالنا وأن يعيده علينا باليمن والخير والبركات.

وأكد العمري أن تزيين الشوارع مختلف المدن الفلسطينية الواقعة ضمن مناطق الامتياز، يأتي في إطار حرص الشركة بضرورة مشاركة أبناء الشعب والتجار والمشتركين فرحة أجواء الشهر الفضيل، لاسيما مدينة القدس التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة.

ودعت الشركة كافة المشتركين إلى اتباع الممارسات الصحيحة التي تهدف إلى الترشيد في استهلاك التيار الكهربائي والاستخدام الأمثل والصحيح للأجهزة الكهربائية في المنازل وأماكن العمل، خاصة في هذه الأجواء الحارة من الصيف، وأيضاً مع حلول الشهر الكريم، الأمر الذي يزيد من الضغط على شبكات الكهرباء في مناطق امتياز الشركة، آملة أن ينعم المشتركون في هذا الشهر والذي تكثر فيه المناسبات الاجتماعية، وصلة الرحم بخدمة التيار الكهربائي دون أية أعطال أو انقطاعات، نتيجة لأية سرقات أو تعديات.