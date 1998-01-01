"فتح" تدين تصعيد الاحتلال على غزة وتدعو المجتمع الدولي إلى لجم العدوان

رام الله / سما /

أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة، الذي شهد تصعيدا خطيرا خلال الساعات الأخيرة، ما أدى الى ارتقاء خمسة شهداء واصابة العشرات.

وحملت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة، اليوم السبت، الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو مسؤولية هذا التصعيد، وجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، مؤكدة ان هذه الجرائم لن تمر دون عقاب وملاحقة قانونية.

ودعت "فتح" المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الجرائم البشعة ووضع حد لها، مشيرة الى ان استمرار الصمت الدولي يشجع دولة الاحتلال على المضي قدماً في سياسة إرهاب الدولة والامعان في ارتكاب الجرائم والممارسات التعسفية بحق شعبنا في القطاع وكافة الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت "فتح" ان صمود شعبنا وتضحياته سيقودان في نهاية المطاف الى هزيمة الاحتلال الإسرائيلي وجلائه عن ارضنا وشعبنا، والى تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة في العودة والحرية والاستقلال.