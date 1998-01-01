فيديو| البرومو الأول لبرنامج "رامز في الشلال" رمضان المقبل

وكالات / سما /

طرحت مجموعة قنوات "إم بي سي" البرومو الدعائي الأول لبرنامج المقالب "رامز في الشلال" الذي يقدمه الممثل المصري، رامز جلال، خلال شهر رمضان المقبل.

ويظهر في الفيديو رامز جلال، وهو يشرح كيف سيوقع ضحاياه من المشاهير في مقلبه هذا العام، والذي يظهر فيه المشاهير وهم يسقطون من أعلى شلال إحدى الجزر في إندونيسيا.

كما ظهر رامز جلال في برومو "رامز في الشلال"، وهو يرتدي زي شجرة، وفي مشهد آخر يرتدى "غوريلا متوحشة".

وشهد برومو "رامز في الشلال" ظهور عدد من ضحايا رامز جلال من المشاهير في رمضان المقبل، والذين جاء أبرزهم، صالح جمعة، لاعب الأهلي، وأحمد حجازي، لاعب وست بروميتش الإنجليزي، والتونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، ونجم كرة القدم المعتزل، رضا عبد العال، ولاعب الأهلي حسين الشحات.

بالإضافة إلى نجوم الفن مثل سلوى خطاب وأحمد رزق وفيفي عبده وشيماء سيف وخالد الصاوي وياسمين رئيس وتامر حبيب، والإعلامية ياسمين الخطيب.

وحقق برومو "رامز في الشلال" رقما قياسيا، بعدما وصل إلى أكثر من 100 ألف مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" في أقل من نصف ساعة.