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مخاطر كبيرة لتناول مشروبات البروتين لبناء العضلات

السبت 04 مايو 2019 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخاطر كبيرة لتناول مشروبات البروتين لبناء العضلات


وكالات / سما /

أجرى مجموعة من الباحثين في جامعة سيدني الأسترالية، دراسة علمية حديثة للكشف عن تأثير مشروبات البروتين "بناء العضلات" التي يعتاد البعض تناولها باستمرار.

خطورة مشروبات البروتين 

وتوصل الباحثون إلى أن هذه البروتينات تؤدي إلى مخاطر صحية كبيرة على المدى الطويل قد يصل تأثيرها إلى تقصير متوسط العمر المتوقع للفرد.

وكشفت الدراسة أن تناول نوع واحد فقط من مشروبات البروتين يؤدي إلى زيادة الوزن والاكتئاب فضلاً عن الأضرار الأخرى التي يتسبب بها للجسم؛ لاحتوائه على الأحماض الأمينية.

أضرار مشروبات البروتين على الصحة 

ويلجأ الكثير من الشباب إلى تناول مشروب "مخفوق البروتين"؛ بهدف الحصول على جسم ممشوق وعضلات بارزة في أسرع وقت.

وتكمن خطورة هذه المشروبات في الأحماض الأمينية التي تدخل في تكوينها، والتي لا تذهب بشكل مباشر إلى الجسم، حيث إن مجرد مرورها بالدم يتسبب في عملية تفاعل مع أنواع أخرى من الأحماض، وهو ما يؤدي إلى نتائج سلبية.

ونصح الباحثون بأهمية الابتعاد عن هذا النوع من المشروبات، واستبدالها عناصر غذائية طبيعية بها مثل الدجاج والسمك والفول والعدس.

#العضلات

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