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رقم خيالي لمتابعي يوتيوب شهريا

السبت 04 مايو 2019 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
رقم خيالي لمتابعي يوتيوب شهريا


وكالات / سما /

أعلنت، سوزان ووجيكي Susan Wojcicki، الرئيسة التنفيذية لموقع يوتيوب أن عدد مستخدمي منصة مشاركة مقاطع الفيديو المملوكة لشركة غوغل قد بلغ أكثر من ملياري مستخدم فريد شهرياً على مستوى العالم، مما يعني تحقيقها في الربع الأخير زيادة تقدر بحوالي 200 مليون مستخدم.

ويشكل الرقم الجديد ارتفاعاً بنسبة 5% تقريبا عن الرقم السابق البالغ 1.8 مليار مستخدم شهريا المسجل في الربع الأخير، ووصلت المنصة إلى أكثر من ملياري مشاهد شهريا على الرغم من أنها تعاني من فضائح حول المحتوى غير اللائق، والضار.

ويأتي هذا الإعلان بشكل مباشر بعد انخفاض أسعار أسهم الشركة الأم لغوغل، ألفابت، التي تمتلك يوتيوب أيضا، عقب تباطؤ نمو الإيرادات، وقالت المديرة المالية لشركة ألفابت: إن التباطؤ في النقرات ضمن يوتيوب، المحرك الرئيسي لإيرادات الإعلانات، كان السبب جزئياً في ذلك.

وتعرضت يوتيوب خلال العام الماضي لنكسة عبر سحب العديد من العلامات التجارية الضخمة لإعلاناتها من المنصة لأن تلك الإعلانات كانت تظهر إلى جانب مقاطع الفيديو ذات المحتوى الضار، وواجهت ضغوطا مستمرة من المعلنين لتشديد اللوائح حتى لا يبدو أنهم يروجون للمحتوى المسيء.

وتواصل منصة يوتيوب جهود مكافحة مقاطع الفيديو المتعلقة بنظرية المؤامرة، والتي تم نشرها والترويج لها على الموقع، وتعرضت المنصة للتدقيق الشديد وسط مخاوف عامة من أنها لا تتحكم بشكل فعال في مقاطع الفيديو التي تحتوي على محتوى ضار منشور على الموقع.

وبالإضافة إلى كونها مصدرا للترفيه، فقد وصف سوندار بيتشاي Sundar Pichai، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، يوتيوب كمحور تعليمي، حيث قال: "لا يأتي المستخدمون إلى يوتيوب للترفيه فحسب، بل يأتون للعثور على المعلومات، والتعرف على الأشياء، واكتشاف البحوث".

وتواصل يوتيوب تعزيز وجودها في غرفة المعيشة بسرعة كبيرة، إذ كانت مدة مشاهدة المنصة على شاشات التلفزيون أكثر من 250 مليون ساعة في اليوم اعتبارا من شهر مارس 2019، وذلك وفقًا للشركة.

ويشكل هذا الرقم زيادة بنسبة 39 % خلال أقل من عام، لا سيما أنه يستثني أرقام المشاهدة على YouTube TV، وهي خدمة غوغل التلفزيونية المدفوعة عبر الإنترنت.

#يوتيوب

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