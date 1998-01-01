ابو هولي: شعبنا سيبقى متمسكا بحق العودة وسيواجه كل المشاريع التي تهدف إلى تصفية قضيته

غزة / سما /

اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي على ان قضية اللاجئين الفلسطينيين هي رافعة من أهم الروافع التي حملت القضية الفلسطينية للعالم أجمع وان حلها يكون من خلال تطبيق ما ورد في القرار 194 .

واضاف د. ابو هولي خلال لقاءات منفصلة مع اللجان الشعبية في مخيم العروّب والفوار ومحافظة الخليل مساء اليوم في اطار زيارته لمحافظة الخليل على ان شعبنا الفلسطيني بكل قواه الحية سيبقى متمسكا بحق العودة باعتباره حقاً تاريخياً وقانونياً مقدساً كفله القانون وسيواجه كل المشاريع المشبوهة التي تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وتوطينهم بعيدا عن مدنهم وقراه أو أية محاولة لمقايضة حقوقهم بأي شكل من الأشكال

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة الشعبية لمخيم العروب احمد ابو الخيران ، ورئيس اللجنة اشعبية لمخيم الفوار عفيف عكاشة ورئيس اللجنة الشعبية في محافظة الخليل حسن مهنا واعضاء اللجان الثلاثة بالاضافة الى الوفد المرافق مع د. ابو هولي في زيارته لمحافظة الخليل من كادر دائرة شؤون اللاجئين والذي ضم مدير مخيمات الجنوب عادل محيسن , ومدير الشؤون الادارية والموظفين شوكت غريب ، ومدير مكتبه في المحافظات الشمالية هاني الرشدي ، ومحمد الاسمر .

وبحث د. ابو هولي مع اللجان الثلاثة اوضاع اللاجئين واحتياجات المخيمات من مشاريع ملحة ذات اولوية للاجئين كما وقف المجتمعون امام مشاكل المخيمات وسبل معالجتها .

ووضع د. ابو هولي اللجان الشعبية الثلاثة في صورة اخر تطورات الازمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث الدولية والاجراءات الايجابية التي اعلن عنها المفوض العام للأونروا في رسالته الي لاجئي فلسطيني والعاملين في ووكالة الغوث وخطة التحرك لحشد الدعم لتجديد تفويض عمل الأونروا الممنوح لها بالقرار 302 والذي ينتهي في سبتمبر 2019 .

واطلع د. ابو هولي اللجان على اخر التطورات المتعلقة بتحضيرات احياء الذكرى الحادي والسبعين للنكبة الفلسطينية ، وعلى اهمية عملية التحشيد للفعالية المركزية التي ستنطلق يوم الخامس عشر من ايار مؤكدا على الدور الكبير الملقاة على اللجان الشعبية في عملية التعبئة والتحشيد .

واثنى د. ابو هولي على رؤساء واعضاء اللجان الشعبية الثلاثة في محافظة الخليل وعطائهم المستمر في خدمة اللاجئين وقضيتهم العادلة .

واكدت اللجان الثلاثة على اهمية التكاتف وتوحيد الجهود لخدمة قضية اللاجئين الفلسطينيين ومواجهة المؤامرات التي تستهدفها وخاصة صفقة القرن الامريكية .

وعلى صعيد اخر بحث الدكتور ابو هولي مع محافظ محافظة الخليل اللواء جبرين البكري "ابو صالح" اليات تعزيز الشراكة وتنسيق العمل لمعالجة مشاكل اللاجئين وتلبية احتياجاتهم خاصة في مخيمي العروب والفوار وتذليل العقبات التي تواجه عملية تنفيذ المشاريع داخل المخيمين .

ووضع د. ابو هولي اللواء البكري خلال زيارته لمقر محافظة الخليل اليوم في صورة التحضيرات التي تجريها اللجنة الوطنية العليا لاحياء ذكرى النكبة ودائرة شؤون اللاجئين لاحياء الذكرى الحادي والسبعين للنكبة الفلسطينية مؤكدا على اهمية دور محافظة الخليل في عملية التحشيد لفعاليات النكبة .

واكد د. ابو هولي على ان جميع الجهود تصب نحو تنفيذ فعاليات وطنية موحدة من خلال برنامج فعاليات موحد في الوطن والشتات سيتوج في الخامس عشر من ايار لافتا الى ان الشعار الموحد لفعاليات النكبة لهذا العام جاء تحت عنوان " من رماد النكبة الى تجسيد العودة لنسقط المؤامرات "

وشدد د. ابو هولي على اهمية البعد الجماهيري لفعاليات النكبة لإيصال رسائلها للعالم على ان الشعب الفلسطيني بمختلف شرائحه يرفض صفقة القرن وكل المؤامرات التي تستهدف حقوقه وثوابته وانه متمسك بحقه في العودة الى دياره اتي هجر منها عام 1948 وبالقدس الشرقية عاصمة لدولته .

واشاد د. ابو هولي بحالة الاندماج الوثيق بين مدينة الخليل ومخيماتها وحالة الالتزام بين مكونات المؤسسات الموجودة في الخليل ومخيماتها في مواجهة العنصرية الاسرائيلية وحماية الموروث التراثي والثقافي الفلسطيني .

فيما اكد اللواء البكري على ان جميع امكانيات محافظة الخليل مسخرة لخدمة مخيماتها وان ستبذل كل جهد في سبيل معالجة كافة المشاكل التي تواجهها ، مشددا على ان المحافظة ستكون حاضرة بقوة في كافة فعاليات احياء الذكرى 71 للنكبة .

وفي ختام اللقاء توجه د. ابو هولي والمحافظ البكرى يرافقهم كوادر من حركة فتح واللجان الشعبية لافتتاح "معرض محافظة الخليل للصور والاعمال اليدوية والفنية" الذي يأتي ضمن فعاليات احياء ذكرى النكبة .

واكد د. ابو هولي في كلمة افتتاح المعرض على ضرورة الالتفاف موحدين خلف رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس "ابو مازن" ونبذ الخلافات والابتعاد عن التشكيك والتخوين والتكفير وأن الوطن بحاجة الى الجميع ومن يعارض ذلك فهو شريك اساسي فيما يسمى بصفقة القرن

وشكر د. ابو هولي كل من اشراف ونفذ وساهم في انجاح هذا المعرض المهم الذي يرسخ ثقافة حق العودة ويحافظ على هويتنا وثقافتنا الفلسطينية وفي المقدمة اللجان الشعبية في محافظة الخليل مثمنا التعاون الوطيد بين اللجان الشعبية والمحافظة ودائرة شؤون اللاجئين لخروجه بهذا الشكل الجميل والرائع .

وفي اطار زياته لمحافظة الخليل زار د. ابو هولي جامعة بوليتكنك فلسطين وكان في استقباله رئيس مجلس امناء الجامعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأستاذ احمد سعيد التميمي .

وبحث د. ابو هولي مع التميمي تعزيز التنسيق بين دائرة شؤون اللاجئين والجامعة فيما يتعلق بأجراء الدراسات البحثية المتخصصة بقضية اللاجئين الى جانب تعزيز الشراكة فيما بينهما لخدمة الطلبة اللاجئين في محافظة الخليل ومخيماتها من خلال تقديم التسهيلات لهم .

ووضع التميمي د. ابو هولي في صورة عمل الجامعة ومراحل تطورها الى ان وصلت الى هذا المستوى كصرح اكاديمي كبير ومنارة علم على مستوى الجامعات الفلسطينية والعربية مؤكدا على استعداد الجامعة التعاون والتنسيق مع دائرة شؤون اللاجئين بما يخدم قضية اللاجئين .

واشاد د. ابو هولي ما تقدمه الجامعة من خدمات وبالتقدم الكبير الذي رافق برامجها وتخصصاتها الذي يعود الى جهود رئيس الجامعة ومجلس ادارتها ومجلس امنائها الذين لا يدخرون جهدا لخدمة الطلبة والمسيرة التعليمية .

وعلى صعيد اخر زار د. ابو هولي المستشفى الاهلي في الخليل والتقى بمدير عام المستشفى يوسف التكروري ومجلس ادارة المستشفى والعاملين فيها ، واستمع منهم على مراحل تطور المستشفى والنجاحات التي رافقتها الى ان اصبحت احد كبرى المستشفيات الخاصة في الضفة الغربية والتي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية في محافظة الخليل بشكل خاص وفي وفلسطين بشكل عام كما استمع منهم على حجم التسهيلات المقدمة للاجئي الفلسطينيين ولأبناء شعبنا في قطاع غزة .

كما وضعوا الدكتور ابو هولي على اتفاقية المستشفى مع وكالة الغوث الدولية والتي استنادا عليها يتم تحويل المرضى من اللاجئين في المخيمات الفلسطينية .

وكشفت ادارة المستشفى ان 15% من نزلاء المستشفى هم من سكان قطاع غزة

واشاد د. ابو هولي بالخدمات التي تقدمها المستشفي وفي ختام زيارته جال د. ابو هولي في مرافق المستشفى وعاد بعض المرضى القادمين من قطاع غزة متمنيا لهم الشفاء العاجل والعودة الى عوائلهم سالمين .

وفي نهاية جولته قام د. ابو هولي بجولة تفقدية في مخيمات العروب والفوار واطلع على سير المشاريع التي تنفذها دائرة شؤون اللاجئين كما استمع من اللاجئين عن مشاكلهم واحتياجاتهم كما جال في البلدة القديمة، حيث زار الحرم الابراهيمي الشريف وأطلع عن كثب على الوضع العام وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه على سكان البلدة القديمة مطالبا المجتمع الدولي في تامين الحماية الدولي لشعبنا الفلسطيني .