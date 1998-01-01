أمير سعودي يصدر تعليمات جديدة للمؤذنين والأئمة في رمضان!!

الرياض/ وكالات/

طالب أمير منطقة الجوف في السعودية، فيصل بن نواف بن عبد العزيز، المؤذنين والأئمة الالتزام بأوقات الأذان والإقامة والتقيد بتوجيهات وزارة الشؤون الإسلامية بهذا الخصوص.

كما طالب الأمير فيصل أمس الجمعة جميع الجهات الخدمية بالاستعداد المبكر لشهر رمضان.

وفي وقت سابق، وضعت وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية ضوابط لعمل مكبرات الصوت في مآذن المساجد خلال هذا شهر، وبررت دعوتها لخفض صوت المكبرات بالرفق بالمصلين والسكان المجاورين، لكن الدعوة أثارت جدلا بين مؤيد ومعارض.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا في المملكة دعت المواطنين إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء اليوم السبت الموافق 29 شعبان 1440، ورجت من يراه بالعين المجردة أو بالمناظير إبلاغ أقرب محكمة.