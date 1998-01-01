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ثوري فتح يجتمع لمواجهة القرارات الإسرائيلية والأمريكية

السبت 04 مايو 2019 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثوري فتح يجتمع لمواجهة القرارات الإسرائيلية والأمريكية


رام الله / سما /

قال أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" ماجد الفتياني، إن اجتماعات تشاورية للمجلس ستعقد خلال الايام المقبلة لتمتين الجبهة الداخلية وفي مواجهة الإجراءات والقرارات الإسرائيلية والأميركية والتصدي لصفقة القرن ولعربدة المستوطنين.

واضاف الفتياني، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين اليوم السبت،  ان هناك حراكا سياسيا فلسطينيا مكثفا يجري الآن لإبلاغ المجتمع الدولي، بان شعبنا لم يعد يحتمل وأن الولايات المتحدة مهما خططت لن تستطيع أن تمرر ما تسمى صفقة القرن.

وشدد الفتياني على انه آن الوقت لكي تواجه إسرئيل ومستوطنوها الحقيقة بأن شعبنا لا يمكن أن يستسلم وأن القيادة أعطت كل الفرص.

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