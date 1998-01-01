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نتنياهو يجري مشاورات أمنية لبحث التصعيد مع غزة

السبت 04 مايو 2019 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يجري مشاورات أمنية لبحث التصعيد مع غزة


القدس المحتلة / سما /

يجري رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، مشاورات أمنية، في أعقاب التصعيد الحاصل مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

يشارك في المشاورات الأمنية، التي ستجري في مقر وزارة الجيش في تل أبيب، رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك ناداف أرغمان، ورئيس مجلس الأمن القومي يعكوف بن شبات، وقادة الأجهزة الأمنية.

وتأتي هذه المشاورات بعد إطلاق نحو 90 صاروخا من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية في الجنوب ومستوطنات غلاف قطاع غزة، ردا على استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة العشرات يوم أمس الجمعة بنيران الاحتلال الإسرائيلي.

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