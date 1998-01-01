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الاستخبارات الإسرائيلية متفاجئة من حجم رد المقاومة الفلسطينية

السبت 04 مايو 2019 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاستخبارات الإسرائيلية متفاجئة من حجم رد المقاومة الفلسطينية


القدس المحتلة / سما /

افادت مصادر استخبارية إسرائيلية إلى أن الرد الفلسطيني لم يكن متوقعا بهذه الحدة، وأن كل التوقعات كانت تشير إلى أن الفصائل الفلسطينية ستقصف كيبوتسات قريبة من القطاع، أما وصول الصواريخ لمسافات طويلة في أولى الردود، فقد كان شيئا مفاجأ حسب ما أفادت المصادر.

وتخوفا من استمرار حالة التوتر الأمني فقد أعلنت بلدية عسقلان عن فتح الملاجئ وإلغاء دخول المتنزهين لشواطئها مع اغلاقها.

وأطلقت الفصائل المسلحة عشرات الصواريخ على غلاف غزة، حيث تساقطت في مستوطنات ومدن كبرى في أولى الرشقات.." عسقلان، اسدود، وكريات ملاخي مدن تعرضت لوابل من الصواريخ الفلسطينية، وحسب مصادر إعلامية عبرية فإن حالة من الهلع والرعب سادت هذه المناطق، بعد سماع دوي انفجارات قوية فيها..

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