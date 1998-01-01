مصادر : مسؤول الجناح العسكري للجهاد بغزة توجه بشكل عاجل للقاهرة

غزة / سما /

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم السبت، أن قائد الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، غادر إلى العاصمة المصرية القاهرة بشكل عاجل.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ "القدس"، فإن قائد السرايا توجه للقاهرة بطلب من جهاز المخابرات المصرية التي أمنت عملية سفره عبر معبر رفح.

وأشارت المصادر أن ذلك يأتي لوضع المسؤولين المصريين في صورة الاتهامات الأخيرة لحركة الجهاد الإسلامي بمحاولة توتير الأجواء الميدانية والتخطيط لهجمات.

وكانت اسرائيل قد اتهمت بهاء أبو العطا قائد الجناح العسكري للجهاد بالوقوف خلف توتير الأجواء الأمنية ومحاولة تنفيذ هجمات. وهو ما نفته الحركة واتهمت إسرائيل بمحاولة التخطيط لاغتيال قياداتها.

وتسعى مصر منذ أمس للسيطرة على الأوضاع الأمنية ومنع تدهورها في ظل التصعيد الإسرائيلي الذي وقع أمس وأدى لاستشهاد 4 مواطنين.